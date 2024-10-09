В России за ночь сбили 47 дронов

Министерство обороны сообщило о том, что в ночь с 8 на 9 октября в России уничтожили 47 украинских беспилотников Ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 47 украинских летательных аппаратов.
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