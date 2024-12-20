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В США заявили о росте российского портфеля американских гособлигаций

В США заявили о росте российского портфеля американских гособлигаций

Минфин США: портфель гособлигаций России вырос до $28 млн В октябре 2024 года Россия увеличила свои инвестиции в американские государственные облигации до $28 млн (около 2,8 трлн рублей), сообщает Министерство финансов США.

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