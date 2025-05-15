Макрон обсудил с парой римским Львом XIV конфликт на Украине и ситуацию в Газе

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 15 мая, поздравил с избранием папу римского Льва XIV и обсудил с ним усилия по прекращению огня «везде, где бушуют конфликты», в том числе на Украине и в секторе Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии