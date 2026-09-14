За рулем
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За рулем

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Реактивный Як, 1000 л.с. и 3 мировых рекорда: как прошел первый Суперкубок «За рулем»

Реактивный Як, 1000 л.с. и 3 мировых рекорда: как прошел первый Суперкубок «За рулем»

На автодроме RDRC в подмосковном Быково 12 и 13 сентября состоялся первый Суперкубок «За рулем». Заезды собрали свыше ста спортсменов, и каждый выехал на специально подготовленной машине мощностью до 1000 лошадиных сил.

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