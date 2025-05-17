Хуситы заявили о продолжении атак на "особо чувствительные" объекты Израиля

REUTERS/Khaled Abdullah Хуситы продолжат атаковать Израиль. Как рассказал "Известиям" член политбюро движения "Ансар Аллах" Хузам аль-Асад, целями станут израильские объекты "повышенной чувствительности".
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