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Хуситы заявили о продолжении атак на "особо чувствительные" объекты Израиля

Хуситы заявили о продолжении атак на "особо чувствительные" объекты Израиля

REUTERS/Khaled Abdullah Хуситы продолжат атаковать Израиль. Как рассказал "Известиям" член политбюро движения "Ансар Аллах" Хузам аль-Асад, целями станут израильские объекты "повышенной чувствительности".

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