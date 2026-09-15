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Почему России не стоит спешить с «энергетическим миром»

Почему России не стоит спешить с «энергетическим миром»

Заявление Дональда Трампа о возможном прекращении российско-украинских ударов по энергетической инфраструктуре само по себе важно не столько как отдельная договоренность, сколько как тест на принципиальный подход Москвы к отношениям с Западом.

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