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Калуга-поиск

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Владелец бренда "Love is…" потребовал от калужского производителя чипсов и сети "Магнит" 132 млн рублей

Владелец бренда "Love is…" потребовал от калужского производителя чипсов и сети "Магнит" 132 млн рублей

Нидерландская компания Minikim Holland, владеющая правами на комиксы "Love is.", подала иск к торговой сети "Магнит" и калужскому производителю чипсов "Московский картофель".

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