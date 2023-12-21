БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Последние дни и гибель транспорта «Армения» 7 ноября 1941 года

Последние дни и гибель транспорта «Армения» 7 ноября 1941 года

Эсминец способный Глава 6. Последние дни «Армении», начиная с 03.11.41 Отдельного дела по теплоходу «Армения» в государственных архивах нет! Поэтому крупицы информации приходилось выискивать путем изучения сотни и сотни дел хранения.

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