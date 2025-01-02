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Панов о «Зените»: «Перебор качественных футболистов – они с Семаком приелись друг к другу. У Соболева психологическая проблема. Сложно играть в команде, если тебя не любят и не ценят»

Команда тренера Сергея Семака находится на второй позиции в таблице Мир РПЛ. – С чем связываете спад у «Зенита»? – Одна из причин – перебор качественных футболистов.

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