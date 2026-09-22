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Газзаев — о дебюте Вагнера за ЦСКА: «В первые минуты стало понятно, что это прирожденный бомбардир»

Газзаев — о дебюте Вагнера за ЦСКА: «В первые минуты стало понятно, что это прирожденный бомбардир»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев вспомнил дебют нападающего Вагнера Лава за армейцев.Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев вспомнил дебют нападающего Вагнера Лава за армейцев.

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