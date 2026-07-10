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Царьград

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Собираем еду в поезд: Что взять, чтобы точно не испортилось?

Собираем еду в поезд: Что взять, чтобы точно не испортилось?

Поезд всегда немного замедляет время. За окном меняются станции и поля, проводник разносит чай, соседи постепенно знакомятся, а спустя час кто-нибудь обязательно начинает доставать контейнеры и пакеты с едой.

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