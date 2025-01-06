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Аморальная работа и несправедливые пенсии

Аморальная работа и несправедливые пенсии

1. Виктор Мараховский полагает, что многие наши сограждане презирают производительный труд, так как такой труд может привести к богатству, а богатство — безнравственно.

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Комментарии
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тимур чагалидзе
Автор специально передёргивает термины из общепринятого мнения о &quot;нефтяные&quot; социалистам и &quot;торгошах&quot;!  А из этого следует,что статейка то проплаченная и тот же авторишко кормится с чьих то &quot;жирных&quot; рук. Вот вам, все по порядку. Не нравятся автору социалисты... Это люди, борющиеся за равноправие граждан. Чубысь и компания ООО творили так же, как автор этого поста. Значит он такой же подонок, как и рыжая паскуда, сбежавшая с награбленным бабло! А он в курсе вообще, кто такие социалисты и что такое социализм? Я про коммунизм не говорю. Люди, вернее сказать, человечество не доросли до коммунизма и до ростут ли, неизвестно. Но это писака называет коммунистов на западноевропейский манер-&quot; коими&quot; Про нефтянников: В народе бытует мнение, что жирует не по детски те, кто у руля нефтяного бизнеса, а не ебашит на буровой, как нигер от зари до зари! Ну и про торгашей. Их ненавидели испокон веков не за то, что они торгаши, а за то, что ничего не производили и перепродавали чужой товар, при чем стараясь наебать покупашку! Так что, писун ты проплаченный и есть и никто более!
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10 час.
ЕМ
Елена Михайлова
Автор вруша до 2016 года работающим пенсионерам индексировали пенсии, ав 2016-ом индексацию отменили .Так что не впервые.
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5 час.

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