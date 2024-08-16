Какой сегодня день: 17 августа

Сегодня, 17 августа, отмечаетсяДень комиссионного магазина или День секонд-хенда. Профиль комиссионных магазинов может быть весьма разнообразным: бытовая техника и электроника, мебель, книги, одежда и обувь, посуда и т.
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