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Крымская газета

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Какой сегодня день: 17 августа

Какой сегодня день: 17 августа

Сегодня, 17 августа, отмечаетсяДень комиссионного магазина или День секонд-хенда. Профиль комиссионных магазинов может быть весьма разнообразным: бытовая техника и электроника, мебель, книги, одежда и обувь, посуда и т.

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