В Лензоопарке появился новый житель, которого пока скрывают от посетителей

Ему еще нет и года. В Ленинградском зоопарке появился молодой ослик по кличке Бурашек. Новый обитатель еще совсем маленький, поэтому его еще не показывают гостям, сообщили в пресс-службе администрации Петроградского района Петербурга.
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