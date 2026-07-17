Избившим Полторанина продавцам "красивых" госномеров продлили арест

ИЗВЕСТИЯ Суд продлил на два месяца заключение под стражей Павлу Погосяну, Александру Фомину и Артуру Давыдову – продавцам "красивых" госномеров, которые весной напали и избили журналиста "Известий" Алексея Полторанина.
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