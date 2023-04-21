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Эксперт Мамайкин: всплытие американской подлодки в Ормузском проливе стало унижением для США

Эксперт Мамайкин: всплытие американской подлодки в Ормузском проливе стало унижением для США

Действия ВМС Ирана, которые вынудили всплыть американскую атомную подводную лодку USS Florida в Ормузском проливе, стали настоящим унижением для США.

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