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В Нижнем Тагиле разыскивают загадочный самолёт, который кружит над УВЗ

В Нижнем Тагиле разыскивают загадочный самолёт, который кружит над УВЗ

К поискам подключилась Уральская транспортная прокуратураПоиски загадочного самолёта, который 20 августа летал над территорией Уралвагонзавода, начала Уральская транспортная прокуратура.

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