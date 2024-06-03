За май пограничники пресекли 21 факт браконьерства в акватории Каспия

В рамках обеспечения защиты и охраны государственной границы Пограничной службой КНБ в течение мая текущего года задержано 3 368 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, передает inAktau.
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