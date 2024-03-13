Телодвижения врагов

Размышления после наблюдений за телодвижениями врагов.Размышление первое. Недавно отпетый вражина Арестович решил переобуться (не сметь, блин!) и хоть тушкой, хоть чучелом проникнуть или в лоно РыТы в проект "РыТа тудой", или к пани Скабеевой, или в вечернюю синагогу с соловьями, или, на худой конец, на передачу к Норкину.
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