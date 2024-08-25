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Калужские новости

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Калужанам посоветовали есть сухофрукты вместо лекарств

Калужанам посоветовали есть сухофрукты вместо лекарств

Калужские медики рассказали о пользе сухофруктов. Конечно, заменить ими настоящие лекарства нельзя, однако данные продукты помогают в лечении и предотвращении заболеваний, а также поддерживают иммунитетКалужские медики рассказали о пользе сухофруктов.

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