Инсайдер раскрыл, какие игры Microsoft думает выпустить на PS5 — среди них есть Doom: The Dark Ages и новый ремастер Halo: Combat EvolvedСтарший редактор The Verge Том Уоррен (Tom Warren) в новостной рассылке издания поделился дополнительными подробностями Latitude («Широта») — инициативы Microsoft по переносу игр Xbox на платформы конкурентов.