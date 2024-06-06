Инсайдер раскрыл, какие игры Microsoft думает выпустить на PS5 — среди них есть Doom: The Dark Ages и новый ремастер Halo: Combat EvolvedСтарший редактор The Verge Том Уоррен (Tom Warren) в новостной рассылке издания поделился дополнительными подробностями Latitude («Широта») — инициативы Microsoft по переносу игр Xbox на платформы конкурентов.
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