Адвокат Миронов: оплата покупок переводом по телефону чревата рисками

Многие люди уже привыкли использовать банковские переводы для расчетов на рынках или в небольших магазинах, однако такая практика может быть связана с определенными рисками, заявил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов в интервью агентству «Прайм».
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