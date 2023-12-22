23 декабря объявлено в Чехии днём траура по погибшим при стрельбе в Праге. Накануне 24-летний студент философского факультета Карлова университета открыл стрельбу по учащимся в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами учебного заведения.
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