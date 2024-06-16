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Царьград

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Роспотребнадзор назвал самые опасные пляжи в Кузбассе

Роспотребнадзор назвал самые опасные пляжи в Кузбассе

Несколько мест у воды не прошли проверку по необходимым показателям.Несколько пляжей в Кузбассе представляют угрозу жизни и здоровью отдыхающих.

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