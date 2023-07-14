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Новый рекорд: нефть из Казахстана «промыла» себе путь в обход России

Новый рекорд: нефть из Казахстана «промыла» себе путь в обход России

Трубопроводная нефть из России не ограничивается санкциями или эмбарго ЕС и G7, однако западные клиенты, к примеру, Германия, не хотят ее закупать и прекратили прокачку еще в начале текущего года.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Ну да, на лодках по мору оно удобнее) Ещё бы свою нефть продавал.
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14 час.
Meerflieger
Да-да-да... Нефтепровод до Актау, перелив в танкера и морем в Баку, из Баку нефтепроводом до грузинской Супсы и снова на танкера... Или до турецкого Джейхана и снова на танкера... Конгениально!  Дежавю, мля... Хохлы новый &quot;Шёлковый путь&quot; так прокладывали. Поезд на двух паромах в Китай отправляли... До сих пор найти не могут...
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11 час.

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