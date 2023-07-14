Новый рекорд: нефть из Казахстана «промыла» себе путь в обход России

Ну да, на лодках по мору оно удобнее) Ещё бы свою нефть продавал.

Meerflieger

Да-да-да... Нефтепровод до Актау, перелив в танкера и морем в Баку, из Баку нефтепроводом до грузинской Супсы и снова на танкера... Или до турецкого Джейхана и снова на танкера... Конгениально! Дежавю, мля... Хохлы новый "Шёлковый путь" так прокладывали. Поезд на двух паромах в Китай отправляли... До сих пор найти не могут...