Ливан: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) издала приказ, призывающий жителей эвакуироваться из домов и перебраться на открытые территории, по крайней мере, на расстоянии 1000 метров (3280 футов) от Аль-Мансури, южная провинция, в послеобеденные часы по местному времени перед авиаударами ЦАХАЛа, предположительно нацеленными на объекты Хезболлы.