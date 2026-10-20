Американское издание New York Times опубликовало материал, в котором утверждается, что активное применение беспилотных летательных аппаратов в зоне украинского конфликта привело к завершению так называемой «войны окопов».
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