Телеведущая и актриса поделилась в соцсетях фотографиями с отдыха в Бахрейне. Телеведущая и актриса Анфиса Чехова поделилась в соцсетях фотографиями с отдыха в Бахрейне (небольшое островное государство в Персидском заливе между Саудовской Аравией и Катаром).