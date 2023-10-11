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Эстония перекрыла подачу газа в многострадальную Финляндию

Эстония перекрыла подачу газа в многострадальную Финляндию

Когда Россия при СССР строила газовую инфраструктуру для Литвы, Латвии и Эстонии, то там даже представить себе не могли, что это делается совершенно напрасно и за такую щедрость даже никто спасибо не скажет.

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