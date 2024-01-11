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Китай

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Партгруппа ПК ВСНП изучила речь Си Цзиньпина на 3-м пленуме Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 20-го созыва и дух пленума

Пекин, 10 января /Синьхуа/ -- Партгруппа Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ в среду провела заседание, на котором изучила важную речь генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина, произнесенную на 3-м пленуме Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 20-го созыва, а также дух данного пленума.

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