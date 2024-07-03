Студенты колледжа имени Годовикова лучше всех летают на беспилотниках

Студенты политехнического колледжа им. Н. Н. Годовикова заняли первые места в Чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов».
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