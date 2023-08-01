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Суперкубок Англии 2023 Манчестер Сити — Арсенал: где смотреть, дата матча, прогноз, ставки и коэффициенты

Суперкубок Англии 2023 Манчестер Сити — Арсенал: где смотреть, дата матча, прогноз, ставки и коэффициенты

В преддверии нового сезона в европейских клубных чемпионатах пройдут матчи за Суперкубок. Первым официально стартует сезон в Англии матчем между чемпионом страны «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом».

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