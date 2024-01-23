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Такую речь не забудут: что Лавров сказал на Совбезе ООН после обстрелов Донецка

Такую речь не забудут: что Лавров сказал на Совбезе ООН после обстрелов Донецка

Чтобы Запад не посмел закрывать глаза на убийства мирных жителей Донецка, в Нью-Йорк впервые за два года прилетел глава нашего МИДа Сергей Лавров.

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Комментарии
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И
Иван
Пора перенести ООН в другую страну. в Африке или Азии, где живёт большинство населения Земли. Локация в Нью-Йорке отслужила свой срок. Только тогда голос правды смогут услышать. Пора переехать куда угодно, долой от Штатов.         Иван Ше.
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9 час.
Владимир Карпов
Ну и что, что Лавров выступил ??? Сколько таких речей от Путина и Лаврова уже прозвучало, а толку от этого ??? Западный &quot;караван&quot; как шёл, так и идёт ...!!! Им не холодно и не жарко и плевать на наши озабоченности ... И не видно конца этому, ни краю ...!!!
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8 час.
ИГ
Ирина Галивец
Толку от его речи? Все всегда понимают только силу, которую мы никак не можем показать…, или еще не все красные линии пройдены?
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4 час.

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