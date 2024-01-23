Такую речь не забудут: что Лавров сказал на Совбезе ООН после обстрелов Донецка

Пора перенести ООН в другую страну. в Африке или Азии, где живёт большинство населения Земли. Локация в Нью-Йорке отслужила свой срок. Только тогда голос правды смогут услышать. Пора переехать куда угодно, долой от Штатов. Иван Ше.

Владимир Карпов

Ну и что, что Лавров выступил ??? Сколько таких речей от Путина и Лаврова уже прозвучало, а толку от этого ??? Западный "караван" как шёл, так и идёт ...!!! Им не холодно и не жарко и плевать на наши озабоченности ... И не видно конца этому, ни краю ...!!!