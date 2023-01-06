Бучневич сделал 3 передачи в матче с «Нью-Джерси». У него 12+20 в 30 играх

Павел Бучневич сделал 3 передачи в матче с «Нью-Джерси». Форвард «Сент-Луиса» помог своей команде одержать победу над «Девилс» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
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