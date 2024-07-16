Тотальная деградация в США всё сильнее обнажается

Я не понял заголовок и содержание статьи, какая связь? Не статья а бред, набор фраз,

Александр Симаков

А что Вам не понятно в заголовке? Слово " деградация" или слово " тотальная"? Деграда́ция, регрессия — процесс ухудшения характеристик какого-либо объекта или явления с течением времени, постепенное ухудшение, упадок, снижение качества, разрушение материи вследствие внешнего воздействия по законам природы и времени. Тота́льный - всеобщий, всеобъемлющий. Вот теперь, если Вам понятно значение этих слов, прочтите ещё раз статью.