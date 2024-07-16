Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Тотальная деградация в США всё сильнее обнажается

Тотальная деградация в США всё сильнее обнажается

Покушение на Трампа благодаря большому количеству частных видео – можно изучить со всех ракурсов, что и было сделано.

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Комментарии
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VO
Vitya Ostap
Я не понял заголовок и содержание статьи, какая связь? Не статья а бред, набор фраз,
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18 час.
Александр Симаков
А что Вам не понятно в заголовке? Слово &quot; деградация&quot; или слово &quot; тотальная&quot;? Деграда́ция, регрессия — процесс ухудшения характеристик какого-либо объекта или явления с течением времени, постепенное ухудшение, упадок, снижение качества, разрушение материи вследствие внешнего воздействия по законам природы и времени. Тота́льный -  всеобщий, всеобъемлющий. Вот теперь, если Вам понятно значение этих слов, прочтите ещё раз статью.
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18 час.

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