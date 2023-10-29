ДЭПЛ «Краснодар» выйдет из состава российской эскадры в Средиземном море в связи с плановым ремонтом

Дизель-электрическая подводная лодка Черноморского флота "Краснодар" проекта 636.3 (шифр "Варшавянка") отправится на Балтику, выйдя из состава постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.
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