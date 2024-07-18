Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

ЛК

Любовь Кузьмина

Вы думаете президент Путин представил эти предложения Западу и конечно верил в то, что все радостно согласятся с этими предложениями? Да понятно то, что пока Запад не созрел до этого согласия. Можно задать вопрос, а почему Запад не захотел принимать предложения президента Путина? Да все просто, пока у Запада очень много резервов для войны с Россией и они отлично понимают то, что если они уступят по этим предложениям, то им придется в дальнейшем пойти на уступки и в предложенном ультиматуме в декабре 2021 года. Если ЕС теряет свой накопленный жир в этой войне, но его еще достаточно, чтобы очень долго вести эту войну. А вот США только богатеют на этой войне. И простой вопрос, а кто раньше сильно обеднеет от этой войны, ЕС с США или Россия? Я думаю подобное ведение боевых действий, не дает нам шанса на победу. Нарастает не только усталость от потерь, но и все дорожает. А главное стало заметнее, особенно в регионах, оскудение полок в магазинах и рост цен.Такой способ ведения войны, крайне неверный и его необходимо изменить, на более радикальный на столько, чтобы Запад понял то, что ему не будет прощения от России, если он не примет наши предложения от декабря 2021 года. Но пока наше руководство ничего подобного не демонстрирует, а все пытается уговорить Запад на какие то локальные уступки нам. Добрые российские руководители по отношению к фашиствующему Западу, это большая проблема для нашего народа. Иметь конкурентное преимущество, пусть временное, в вооружениях и не воспользоваться этим на данном этапе, это мягко говоря,очень плохо. Ведь по мере затягивания этой СВО, это преимущество России будет исчезать. Не сможет Россия выдержать такую длительную вооруженную борьбу с Западом, в любом раскладе.Надеяться на кого-то в этой борьбе, последнее на что можно рассчитывать.Никто за нас воевать не будет!