Минстрой обновил правила прокладки железных дорог в вечной мерзлоте

Современные технологии и материалы позволяют уменьшить до полутора раз объемы земляных работ при проектировании железных дорог в районах вечной мерзлоты, чем это было ранее, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.
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