Белоусов поздравил бойцов СВО с освобождением поселка Новое в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 1-го гвардейского Севастопольского Краснознаменного ордена Александра Невского мотострелкового полка имени 60-летия СССР с освобождением населенного пункта Новое в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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