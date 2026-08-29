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Пятый канал

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«Не пустили мать к телу сына»: как нашли убитого 12-летнего Максима в Подмосковье

«Не пустили мать к телу сына»: как нашли убитого 12-летнего Максима в Подмосковье

Тело 12-летнего Максима обнаружили в подвале заброшенного общежития в деревне Кабаново Московской области.

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