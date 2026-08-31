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Царьград

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Сергей Целиков: автопроизводители России обойдут китайцев в 2026

Сергей Целиков: автопроизводители России обойдут китайцев в 2026

Сергей Целиков из "Автостата" прогнозирует, что в 2026 году отечественные автопроизводители обойдут китайцев по доле на российском рынке.

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