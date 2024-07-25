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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Голден Стэйт» хорошие шансы заполучить Лаури Маркканена, если «Юта» решит его обменять

По словам ведущего подкаста The Monty Show Тим Монтемайора, «Сперс» готовы включить в сделку по Маркканену третий драфт-пик первого раунда и понимают, что им нужно действовать безотлагательно, чтобы заключить сделку.

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