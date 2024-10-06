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Дикий Юг - Природа Юга России

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Могут ли вомбаты убивать своими задницами? Мы узнали суровую правду

Могут ли вомбаты убивать своими задницами? Мы узнали суровую правду

Фото: popsci.com Используют ли вомбаты — квадратные австралийские сумчатые, уже известные своими кубическими экскрементами — свои задницы, чтобы убивать? Специалисты  заметили некоторую плоскость их крестцов и многих это удивляло, насколько они твердые.

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