Ремпе отстранен на 8 матчей и оштрафован на 80 000 долларов за удар локтем в голову Хейсканену

В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Далласом» и «Рейнджерс» (1:3) нападающий клуба из Нью-Йорка нанес удар локтем в голову защитнику «Старс» Миро Хейсканену и был удален до конца игры.
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