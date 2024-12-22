Ремпе отстранен на 8 матчей и оштрафован на 80 000 долларов за удар локтем в голову Хейсканену

В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Далласом» и «Рейнджерс» (1:3) нападающий клуба из Нью-Йорка нанес удар локтем в голову защитнику «Старс» Миро Хейсканену и был удален до конца игры.