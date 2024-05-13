Mercury может начать выпуск одежды под брендом iCool

Продавец дорогих товаров Mercury, который также управляет ЦУМом, «Барвиха Luxury Village» в Москве и ДЛТ в Санкт-Петербурге, подал заявку на регистрацию товарного знака iCool, пишет «Ъ» со ссылкой на обнаруженную заявку в Роспатенте.