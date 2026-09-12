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Царьград

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Парадокс судов: При Сталине оправдательных приговоров было больше, чем сейчас

Парадокс судов: При Сталине оправдательных приговоров было больше, чем сейчас

Парадокс судов: При Сталине оправдательных приговоров было больше, чем сейчас. Как отметил руководитель Национального центра оружейной политики Вячеслав Ванеев, пресловутая "палочная система" в ходу не только в полиции, но и в судах.

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