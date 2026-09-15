Beat Weekend 2026 стартовал в «Зотов.Кино»: расписание показов

В «Зотов.Кино» 15 сентября стартовал Beat Weekend 2026, показы продлятся до 20 сентября. В программе восемь сеансов, в том числе документальные фильмы о фотографе Мартине Парре, корпоративном дизайне и чемпионате по приготовлению овсяной каши.