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«Спартак» забил после подачи Мангаша от боковой линии. Мяв залетел за шиворот вратарю «Крыльев» Песьякову после рикошета от Шитова

«Спартак» забил после подачи Мангаша от боковой линии. Мяв залетел за шиворот вратарю «Крыльев» Песьякову после рикошета от Шитова

Команды играют в Самаре в рамках 29-го тура Мир РПЛ (0:1, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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