В ДТП под Архангельском пострадали три человека

В Архангельске вчера, 21 февраля, на 457-м километре дороги «Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого три человека были доставлены в больницу в Котласе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии