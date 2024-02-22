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    байден назвал маму путина СУКОЙ а путин это схавал ОН за свою маму постоять не может а вы хотите чтобы он за РОССИЮ ...Депутат Шеремет о...
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В ДТП под Архангельском пострадали три человека

В ДТП под Архангельском пострадали три человека

В Архангельске вчера, 21 февраля, на 457-м километре дороги «Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого три человека были доставлены в больницу в Котласе.

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