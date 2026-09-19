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День оружейника в России: какого числа, история и традиции праздника

День оружейника в России: какого числа, история и традиции праздника

Праздник появился по инициативе легендарного конструктора Михаила Калашникова. Дата 19 сентября выбрана неслучайно: в этот день православная церковь чтит архангела Михаила, издавна считающегося покровителем воинства.

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